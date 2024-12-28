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        Haberler Bilgi Gündem ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 29 ARALIK 2024: 29 Aralık Pazar günü Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler?

        Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! İşte 29 Aralık Ankara'da trafiğe kapalı olan yollar listesi

        29 Aralık Pazar günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Konu ile ilgili açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ABB, sosyal medya hesabından yarın yapılacak 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar listesini paylaştı. Peki, 29 Aralık Pazar günü Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 29 Aralık Ankara'da trafiğe kapalı yollar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:13
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        Ankara’da, 29 Aralık Pazar günü yapılacak 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) açıklama geldi. Bu gelişme sonrası Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar listesi ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Aralık Pazar günü Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte detaylar...

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        89. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU YARIN ANKARA'DA YAPILACLAK

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek 89. Büyük Atatürk Koşusu, 29 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre koşu, saat 11.00'de Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.

        Yaklaşık 10 kilometre sürecek yarış, Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek.

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        KOŞU NEDENİYLE ANKARA’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte, 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle 29 Aralık Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        ABB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 Aralık Pazar günü Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı'nın trafiğe kapatılacağını bildirdi.

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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Ankaralılar; 29 Aralık 2024 Pazar günü, saat 11.00'de başlayacak olan 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle aşağıdaki güzergâhlar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Başlangıç; Dikmen Keklik Pınarı. Güzergâhlar; Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı. Etkinlik nedeniyle güzergâh boyunca ve çevresinde (Dikmen Keklik Pınarı, Cumhuriyet Caddesi ve çevresi) trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve trafik tedbirlerine uymaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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