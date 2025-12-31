Ankara’da, 31 Aralık Çarşamba günü yapılacak yılbaşı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki bazı yolların akşam saatlerinde kapatılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası 31 Aralık 2025 Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar listesi yılbaşı akşamında yola çıkacak olan Başkentliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ne zaman açılacak? İşte detaylar...