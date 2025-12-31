Ankara'da bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak! İşte 31 Aralık 2025 Ankara'da trafiğe kapalı yollar
Bugün Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Konu ile ilgili açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yollar programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak. Uygulama akşam saatlerinde başlayacak. Peki, bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, saat kaçta, kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte, 31 Aralık 2025 Ankara'da trafiğe kapalı yollar listesi...
Ankara’da, 31 Aralık Çarşamba günü yapılacak yılbaşı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki bazı yolların akşam saatlerinde kapatılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası 31 Aralık 2025 Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar listesi yılbaşı akşamında yola çıkacak olan Başkentliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ne zaman açılacak? İşte detaylar...
ANKARA’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
BUGÜN ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren;
Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü,
GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı,
Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri,
Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü,
İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları trafiğe kapalı olacak.
İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE KAPATILACAK YOLLAR
Açıklamada, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
ANKARA KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yollar, programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.