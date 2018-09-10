Ankara Valiliği'nden şarbon açıklaması

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde hayvanlarda şarbon hastalığına rastlanmadığı bildirildi.

Ankara Valiliği, şarbon vakaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddialar yer almaktadır. Yapılan incelemede, 09 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Mamak ilçemizde herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmamıştır. Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumları ile yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikâyeti ile yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

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