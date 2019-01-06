Ankara ve İstanbul'da yarın okullar kar tatili olacak mı? Öğrenciler ve veliler bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Hafta sonu tatilinin ardından 7 Ocak 2019 Pazartesi ders zili yeniden çalacak. Bazı illerde Ankara ve İstanbul'un bazı kesimlerinde başlayan kar yağışı yarın okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi. Valiliklerden henüz resmi açıklama gelmedi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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İŞTE 7 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER

Sungurlu'da okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde okullar yarın için tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında 7 Ocak 2018 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da okullara kar tatili

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

- Belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor

Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, "Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını temizliyoruz." dedi.

Samsun'da eğitime kar tatili

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

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