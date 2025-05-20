Ankara'da ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği azaltmak için metrobüs seferleri planlanıyor. EGO, yeni nesil metrobüs araçlarını kullanacak şoförlere eğitim vermeye devam ederken; bir metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergâh deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor. İşte, Ankara metrobüs seferleri hakkında son detaylar...