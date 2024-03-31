Ankara Altındağ Belediyesi hangi partide? Ankara Altındağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Altındağ Belediye başkan adayları Ankara Altındağ Belediyesi hangi partide? Ankara Altındağ Belediye Başkanı kimdir? Ankara Altındağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Altındağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Altındağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Altındağ yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:38 facebook

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