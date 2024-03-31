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        Haberler Gündem Ankara Altındağ Belediyesi hangi partide? Ankara Altındağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Altındağ Belediye başkan adayları

        Ankara Altındağ Belediyesi hangi partide? Ankara Altındağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Altındağ Belediye başkan adayları

        Ankara Altındağ Belediyesi hangi partide? Ankara Altındağ Belediye Başkanı kimdir? Ankara Altındağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Altındağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Altındağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Altındağ yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:38
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        Ankara Altındağ Belediyesi hangi partide? Ankara Altındağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Altındağ Belediye başkan adayları
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        Ankara Altındağ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Altındağ Belediye Başkanlığını 130434 alınan oy ve %64.43 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Asım Balcı kazanmıştır.

        Altındağ Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %64.43

        İYİ Parti %27.37

        Büyük Birlik Partisi %3.49

        Bağımsız Aday %3.10

        Saadet Partisi %2.49

        Demokratik Sol Parti %0.81

        Türkiye Komünist Partisi %0.40

        Demokrat Parti %0.32

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.24

        Bağımsız %0.23

        Vatan Partisi %0.22

        Ankara Altındağ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        VEYSEL TİRYAKİ - AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı RAMAZAN DEĞERLİ - CHP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı REMZİ SAĞLAM - İYİ Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı AYNUR ARSLANER - MEMLEKET Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ - VATAN Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı YAVUZ TOPSAÇ - BĞMSZ Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı CÜNEYT YILDIRIM - DEM Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÜNDÜZ - DSP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı OSMAN KILIÇ - MP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı YAKUP COŞKUN - DP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı HARUN AGAH - HÜDAPAR Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı GÜLTEN DEMİRBAŞ - DSP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı BAYRAM GÜZEL - BTP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DENİZ ÇAKIR - HKP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı BARIŞ EZER - MİLLİYOL Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı MEHMET ALTINGÖZ - YENİDEN REFAH Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı ALİ DİNÇER - MİLLİYOL Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı KADRİYE ESRA AYGÜN - DEVA Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı ALPARSLAN ÖZEL - YTP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN POLAT - HAKPAR Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA - TİP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı MEHMET ADİL BAŞKARA - DEM Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - AP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı MURAT BOZKURT - Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı HATİCE TAŞTAN - ANAP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı SADET POLAT - YTP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı CAN GÜLER - ZP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı İREM TAÇYILDIZ - EMEP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı HASAN RIZA ÇAĞDAŞ - TKP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı EMANULLAH KOCA - SP Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı

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