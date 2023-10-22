Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Bu kadarı da olmaz' dedirten olay! Hem Allah'a hem Atatürk'e küfür etti, sokak ortasında bir kadına şiddet uyguladı...

        Ankara’da Allah’a ve Atatürk’e hakaret edip bir kadına şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Allah'a ve Atatürk'e hakaret ettikten sonra sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Allah'a ve Atatürk'e hakaret edip bir kadına saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dün akşam saatlerinde Etimesgut Eryaman'da E.K.A. isimli şahıs, Allah’a ve Atatürk’e hakaret ettikten sonra tanımadığı kadına sokak ortasında şiddet uyguladı.

        O anlar darp edilen H.T. adlı kadın tarafından görüntülendi. H.T., saldırgan şahıstan şikayetçi oldu.

        Söz konusu şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

        YAKALANARAK POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        5816 SKM “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar”, “Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kasten Yaralama” ve “Hakaret ve Tehdit” suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        E.K.A.'nın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Pınar Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        "Sanem Çelik ikinci annem"
        "Sanem Çelik ikinci annem"
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Yenilmez Cimbom!
        Yenilmez Cimbom!
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz