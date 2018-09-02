Olay, saat 15.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın en yoğun meydanında bulunan Kızılay Alışveriş Merkezi’nin bitişiğindeki bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm çatıyı sararken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, restoran bölümü ve AVM içerisindeki vatandaşları tahliye etti. Bu sırada itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

"BİR ANDA ALEVLER ÇIKTI"

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, 4 vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları tedavileri yapılmak üzere en yakın hastanelere kaldırdı. Öte yandan AVM’nin restoran bölümünde yer alan iş yerlerine giriş çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.

AVM’nin restoran bölümündeki bir iş yerinde çalışan garson ise vardiya değişikliği için geldiğini ve biranda alevlerin çıktığını belirterek, dumandan birkaç kişinin etkilendiğini söyledi. İtfaiye ve polis ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ