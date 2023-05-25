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Ankaragücü - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Turu geçecek olan takım 11 Haziran'daki dev finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Ankaragücü Başakşehir maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ankaragücü - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

STAT: Eryaman Stadyumu
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

11' Sowe

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokanovic, Diack, Beridze, Milson, Sowe

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmak istiyor. Ankaragücü ise seyircisi önünde rakibini iki farklı devirerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR 2'NCİ FİNALİ İSTİYOR

​​​Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 32 YILLIK HASRETİ

MKE Ankaragücü, 32 yıldır kupada finale kalamıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynamış ve Galatasaray'a kaybetmişti. Kupayı 1971-1972 ve 1980-1981 yıllarında iki kez kazanan MKE Ankaragücü, üç defa da finalde kaybetti. Başkent temsilcisi, Medipol Başakşehir'i elemesi durumunda 6. kez finalde yer almaya hak kazanacak.

BAŞEKŞEHİR RAKİBİNE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son 13 maçı da kaybetmedi. İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçın 12'sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Taraflar arasındaki son 9 maçı da Başakşehir kazandı. Başkent ekibi, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'lik skorla aldı.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, tarihlerinde 21 kez karşılaştı. Bu maçların 12'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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