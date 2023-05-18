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Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin'den hakem tepkisi!

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Burada hakemlerin artık çok adaletli bir yönetimle maçları yönetmesi gerekiyor. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunlar Türk futbolunun değerini düşüren olaylar" dedi.

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin'den hakem tepkisi!
DHA

1-1 biten Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, bu sezon sahada oynanan futboldan çok hakemlerin konuşulduğunu belirtti.

"PENALTI POZİSYONUNUN DEVAMINDA GOL OLDU"

VAR sisteminin şu an Türk futboluna çözüm olmadığını belirten Aytekin, "Yine tartışmalı pozisyonlar var. Maçtan sonra bazı hakemlerle konuştum. Maçın heyecanıyla bazen yanlış görebiliyoruz ama hepsinin ortak noktası Taylan´ın pozisyonu penaltı verilebilir ama son pozisyon net penaltı. Keşke yakaladığımız pozisyonları değerlendirip maçı yine kazansaydık, bunu gerçekleştirebilirdik. Kazandığınız zaman da hakem hataları olduğunda da yanlışı söylemek doğru. Şimdi beraberlik aldığımız bir müsabakada hakem hatalarını konuşmaktansa kazanıp konuşmayı daha çok isterdim. Taylan´ın tartışmalı penaltı pozisyonunun devamında gol oldu. Son dakikada çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Daha önce Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarımız oldu. Anadolu kulüplerine çağrıda bulunduk. Biz bugün buradan 3 puanı aldığımızda ligin alt sıralarıyla mesafeyi açıp, ligden düşme tehlikesini ortadan kaldırarak tamamen kupaya adapte olacaktık. Bu şekilde hatalar gerçekleştiği zaman taraftarlarımız geriliyor. Onlar da buraya galibiyet için geldi. Haklı olarak düşme korkusunu yaşamak istemiyorlar. Benim ekrandan gördüğümü VAR´daki hakemler net bir şekilde görüp orta hakeme bildirebilir" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Hakem hatalarıyla kaybettikleri puanların yarısı ile şu an ligde çok daha üst noktalarda olabileceklerini ifade eden Aytekin, "Bugün son dakikada aldığımız 1 puanla buradan ayrılıyoruz ve bu bizim bütün planlarımızı etkiliyor, kupaya olan adaptasyonumuzu etkiliyor. Taraftarlarımızın protestolarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu maçı çok daha rahat kazanabilirdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık belki de ama penaltı olabilecek bir pozisyondan sonra gol yiyoruz ve maçın sonunda çok net bir penaltımız verilmiyor. Hakem hatalarıyla ilgili Süper Lig kulüpleri 50´nin üzerinde açıklama yapmışlar. Burada futbolu kolaylaştıran VAR sistemi geldi. Biz kötü oynayabiliriz, kaldı ki ataklarımız da var, yakaladığımız pozisyonlar da var. Ama burada hakemlerin artık çok adaletli bir yönetimle maçları yönetmesi gerekiyor. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Umarım daha fazla kulüp temsilcileri daha fazla açıklama yapmak zorunda kalmaz. Bunlar Türk futbolunun değerini düşüren olaylar. Burada 113 yıllık bir camia var. Böyle coşkulu bir tribün, 20 bin kişi. Türkiye´de kaç müsabaka bu şekilde oynanıyor. Biz kulübümüzün haklarını korumak zorundayız. Türkiye Süper Lig´de ilk defa bir toplantı düzenledik, birçok kulübe çağrıda bulunduk. Hakemler her zaman maçların önüne geçiyor. Ankaragücü camiası inansın, biz bu sene ligde kalacağız, inşallah da kupada final oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Aytekin, hakem atamalarının kulüplerin sorunu olmadığını ve maçları yönetecek yeterlilikte hakemlerin müsabakalara atanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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