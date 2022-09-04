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Ankaragücü - Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Josef ve Atiba'nın bu maç öncesinde sakatlığı bulunurken Ghezzal ise forma giyebilecek durumda. Henüz galibiyet alamayan Ankaragücü ise yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk sınavında. İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

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  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    MUHTEMEL 11

    ERSİN
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    ROSIER
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    NECİP
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    SAISS
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    MASUAKU
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    SALİH
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    GEDSON
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    MULEKA
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    DELE ALLI
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    NKOUDOU
  • Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler

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