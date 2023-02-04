26´ncı dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Beridze kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Batuhan Şen´in müdahalesiyle yerde kalan Beridze´nin pozisyonunda hakem Arka Kardeşler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

46´ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında yapılan top kaybının ardından Fatih Karagümrük kontra atağa çıktı. Orta alanda topla buluşan Diagne, pasını Ozdoev´e çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Ozdoev, pasını rakip yarı alanın sağ tarafına uzun bir pas yolladı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Shukurov, bekletmeden ortasını ceza alanına yaptı. Penaltı noktasında bulunan Diagne de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

İlk yarı Fatih Karagümrük´ün 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.