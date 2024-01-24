Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Ali Kaan ve Macheda kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi Ankaragücü, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 24'te Ali Kaan Güneren ile 61'de Federico Macheda kaydetti.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Ankaragücü, puanını 28'e yükseltti.
Deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini alan 18. sıradaki Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.