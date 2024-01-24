Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU) - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Ali Kaan ve Macheda kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankaragücü evinde kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi Ankaragücü, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 24'te Ali Kaan Güneren ile 61'de Federico Macheda kaydetti.

        Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Ankaragücü, puanını 28'e yükseltti.

        Deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini alan 18. sıradaki Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"