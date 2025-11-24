Habertürk
        Anket: ABD'deki Demokratlarda "dindarlık", Cumhuriyetçilere göre ırk ve kökene bağlı daha çok farklılık gösteriyor

        Anket: ABD'deki Demokratlarda "dindarlık", Cumhuriyetçilere göre ırk ve kökene bağlı daha çok farklılık gösteriyor

        ABD'de yapılan ankette Demokrat Parti destekçilerinde "dindarlığın", Cumhuriyetçi Partililere kıyasla ırk ve etnik kökene bağlı olarak daha fazla farklılık gösterdiği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:28
        Anket: ABD toplumunda 'dindarlık' farklılaşıyor
        ABD merkezli Pew Research, 36 bin 908 ABD'li yetişkinin katılımıyla 17 Temmuz 2023 ile 4 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen, ülkedeki partileri destekleyenlerin dini inanç düzeylerine ilişkin anketin raporunu yayımladı.

        Ankette Demokratlarda "dindarlığın", ırk ve etnik kökene göre daha çok farklılık gösterdiği tespit edildi.

        Örneğin siyahi Demokratların yüzde 75'i "Tanrı'ya inandığını" kesin dille ifade ederken Latin Amerikalı Demokratların ise yüzde 48'i aynı görüşü dile getirdi. Asyalı ve beyaz Demokratların ise yüzde 29'u "Tanrı'ya inandığını" belirtti.

        Cumhuriyetçilerde çeşitlilik daha az

        Cumhuriyetçilerde ise bu çeşitliliğin daha az olduğu dikkati çekti.

        Cumhuriyetçilerden beyaz ve siyahi katılımcıların yüzde 68'i, Latin Amerikalıların yüzde 65'i "Tanrı'ya inandığını" kesin dille belirtirken Asyalı katılımcıların yüzde 46'sı, aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

        Öte yandan, Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 48'i dini "hayatlarının önemli parçası" gördüğünü dile getirirken Demokratların ise yüzde 28'i aynı düşünceye sahip olduğunu belirtti.

        Cevaplara göre ankete katılan Cumhuriyetçilerden yüzde 40'ının, Demokratlardan ise yüzde 21'inin "son derece dindar" olduğu kaydedildi.

