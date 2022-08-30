Anksiyete neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Anksiyete Nedir?

Anksiyete sorunu kişinin korku, kaygı ve endişe hissetmesine yol açmaktadır. Ancak bu korkular normal bir seviyede değildir. Kişi her an korkuya kapılmakta ve olaylara endişeli yaklaşmaktadır. Hayat kalitesini düşüren bu sorun kişinin hayattan uzak durmasına bile neden olabilmektedir. Oldukça yaygın görülen bir sorundur ancak yaygın görülen türde normal seviyede kaygılar yer almaktadır. İleri derece bir kaygı durumu oluştuğunda ve sürekli olarak düşünülüp seviyesi arttığında dikkatli olunması gerekmektedir. Mümkün olduğunda kısa bir sürede hekime başvurulması ve tedavi edilmesi önerilmektedir.

Anksiyete Neden Olur?

Anksiyete bozukluğunun nedeni net bir şekilde bilinememektedir. Ancak geçmişte yaşanan travmatik olaylar, farklı deneyimler buna yol açabilmektedir. Aynı zamanda sağlık sorunları veya kalıtsal etkenlerde bunun oluşmasına neden olabilmektedir. Genetik nedenlerden dolayı oluşmasına oldukça sık rastlanılmaktadır. Anksiyetenin belirtileri arasında ise şunlar yer almaktadır:

Gergin ve huzursuz hissetmek

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Kalp atışlarının hızlanması

Aşırı ve ani terlemeler

Halsiz, bitkin ve yorgun hissetmek

Endişelerden ve kaygılardan dolayı başka bir işe odaklanamamak

Hızlı solunum

Kişinin etkilendiği olaylardan kaçınması

Mide bulantısı

Kas krampları

Titreme

Uykusuzluk

Anksiyete Nasıl Geçer?

Günlük hayatın streslerinden dolayı oluşan kaygılar ve endişeler bazı olaylarında tetiklemesiyle birlikte anksiyete sorununu yaratabilmektedir. Kişinin sürekli endişelenmesine ve bundan başka bir şey düşünememesine yol açan bu durumunda mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin de kendine ve hayatına daha özenli, dikkatli bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Tedavi edilebilen bir sorundur ve mutlaka hekime başvurulması gerekmektedir. Bunun yanında tedavi yöntemleri arasında psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi yer almaktadır.

Bu tedavi yöntemlerine uyulması ve düzgün bir şekilde ilerleme kaydedilmesi kişinin kendini daha iyi hissetmesine neden olmaktadır. Ayrıca endişe verici olaylardan ve ortamlardan uzak durarak kişinin kendini rahatlatacak işlere yönelmesi de önerilmektedir.

Anksiyete Ne İyi Gelir?

Kaygılar ve endişelerin içinde huzursuz bir hayat sürdürülmesine yol açan bir sorun olan anksiyeteye bazı yöntemler iyi gelebilmektedir. Sorunun geçmesi için mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Fakat kişinin kendi hayatında da bazı düzenlemeler yapması önerilmektedir. Bu sayede daha hızlı bir iyileşme süreci ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte bazı besin maddelerinin ve çayların bu soruna iyi gelebildiği gözlemlenmektedir. Bunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Papatya çayı

Yeşil çay

Bergamot çayı

Yasemin çayı

Kedi otu çayı

Lavanta çayı

Somon

Bitter çikolata

Zerdeçal

Anksiyete Nasıl Tedavi Edilir?

Anksiyetenin daha iyi bir duruma gelebilmesi için bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Uzman bir hekim eşliğinde bu yöntemlerin uygulanması kişinin daha kısa sürede kendini daha iyi hissetmesine yol açmaktadır. Bu tedavi yöntemleri psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi olarak üçe ayrılmaktadır.