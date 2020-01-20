Sözler kimi zaman oldukça uzundur; okuması emek ister ama düşünce dünyamızı zenginleştirmesi bakımından bu emeği hak eder. Kimi zaman ise, kısa anlamlı güzel sözler şeklindedir ve okuduğumuz anda bizi yakalar; zihnimize kazınır. Bu açıdan anlamlı güzel sözler resimli Facebook üzerinden en fazla paylaşım yapılan içerikler arasındadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi anlamlı güzel sözler 2020 senesinde de sosyal medyada sıklıkla paylaşılacak. Bu durum şaşırtıcı olmasa gerek. Buna ek olarak anlamlı güzel sözler Whatsapp kanalıyla yapılan iletişimlerde de yoğunluklu olarak kullanılmakta; insanlar bu sözler aracılığıyla sevdiklerini etkilemeye çalışmaktadır. İşte sizlere özel hazırladığımız kısa ve uzun sözler...

Anlamlı Güzel Sözler 2020

Ağlanacak halimize gülüyoruz der kızarlar. Oda bir şey mi? Ben ölünecek halime yaşıyorum.

Al senin olsun bende ne varsa, istemem mutluluğu senden uzaksa, olamam bu dünyada sensiz ceylan gözlüm. Ölürüm yaşayamam aşkın bana yasaksa!

Allah'ın bana verdiği sevgi sadece seni sevdi Allah'ın bana verdiği gözler sadece seni gördü Allah'ın bana verdiği ağız sadece senin için konuştu Allah'ın bana verdiği elde sadece senin elini tutacak.

Arkadaşlar hayat ne garip değil mi? Birisi arabamı hazırlayın diyebiliyorken, diğeri abi 25 kuruş eksik binebilir miyim? Diyor.

Aşk kelime değil bir cümledir kurmak içinse özneyle yüklem değil yürek gerekir.

Aşk öpüşmekten dudakları morarana değil seni seviyorum derken yanakları kızarana yakışır.

Aşk öyle iğrenç bir duygu ki nerde imkansız varsa gelip onu seçer!

Bakakaldım peşinden; ne gözümü alabildim, ne göze alabildim.

Bana aşktan bahsetme sevmek kim sen kimsin! Sevmeyi bilmeyen aşk acısı ne bilsin.

Başucumda bu imkansız sevdanın günahları dururken ben seni tertemiz sevaplarımla sevmişim.

Bazen 50 kişi beğensin diye değil, 1 kişi görsün diye yazarsın sözleri.

Bazen güldüm, bazen ağladım. Hayatı yaşanır sandım, yanıldım. Yüzüme gülenlere hep inandım. Ben herkesi kendim gibi sandım.

Birşey kazanmak istiyorsan her şeyini ortaya koymalısın.

Boşver be kalbim kimse anlamasa da bilmese de yorulduğunu. Yaradan bilir doğruluğunu.

Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı ben o yare doymadım doysun kara topraklar.

Defolu caddelerde ihraç fazlası kadınlarsa payına düşen; senden önce öpülmüş dudaklarda sana dair cümleler aramayacaksın.

Dost sanma her zaman yüzüne güleni, gül de güzel kokar fakat sonra batar dikeni.

Dünyaya ademoğlu olarak gelmek, insan olmaya yetmiyor.

Eğer ‘unutmak’ 7 harfi yan yana getirmek kadar kolay olsaydı, biz de 5 harfi yan yana getirip ‘mutlu’ olurduk.

En anlamlı yemin söz vermektir, en büyük intikam affetmektir, en adi söz hiç sevmedim demek; ve en güzel cevap gülüp geçmektir.

En sevdiğim hayallerimi en büyük kabusa çevirenleri elbet en tatlı rüyalarından uyandıracağım.

Erkek adam ağlamaz denir ya, tamamen yalan. Sakın inanma! Unutma ki, erkek adam ağlamayan değil, bir kadını ağlatmayandır aslında.

Eskiden bir kızı yüz kişi ister bir kişi alırdı, ama şimdi bir kişi istiyor yüz kişi alıyor.

Evdeki bayat ekmek gibiydin, ben sana nimet deyip başımın üstünde tutarken; sen başkalarının çöplüğünde küflenmeyi tercih ettin.

Evet kabul ediyorum ikiyüzlü biriyim. “o” yanımdayken gülen, “o” giderken ağlayan bir yüzüm var.

Ey sevdam! Beşinci mevsimim sensin. Sen sadece sen değilsin, bensin; bendesin, benimsin.

Gidene yol vereceksin ki, yerine gelen ayakta kalmasın.

Göğün her yerde olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmak gerekmez.

Hadi, tut! İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya dek bırakma sakın ellerimi. Diyecek kimsem yok ki.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler.

Hani derler ya elimi sallasam 50′si diye 1 tane olsun sonsuz olsun 49′u aşkıma kurban olsun.

Hayat bir oyunsa bende jeton çok güzelim!

Hayat öyle bir noktaya getirir ki insanı; eskiden “hiç bitmesin” dediğin günlere, keşke hiç yaşamasaydım dersin.

Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine; gülücüklerinle cezalandır.

Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim acar benden başka.

Hiç kimsenin umudunu kırma belki de sahip olduğu tek şey odur.

İhanet meslek dali olarak ilan edilmeli çünkü bir çok ustası var.

İyiyim’ deriz ya hep, alışkanlık bizimkisi. Peki karşındaki kişi de gerçekten nasıl olduğunu merak mı ediyor sanki.

Kadınlar kendini güldüren erkekten hoşlanır sözü yalandır unutma. Çünkü kadınlar; sadece hoşlandıkları erkeklere gülerler aslında.

Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum. Belki bir gün beyaz giyerim de senin olurum.

Mutluluk mu? En son annem bana oyuncak bebek aldığında yaşamıştım o duyguyu.

Ne için gittiğini bilmiyorsan, nereye gittiğinin hiç bir önemi yoktur.

O’ başkasına gidecekse bırak gitsin. Kendini kaybetsin. Bir gün geri dönerse sakın affetme! Yaşarken ölmeyi o’da öğrensin.

Olan hep çok sevene oluyor, sevilen ise egosunu tatmin ediyor.

Önemli olan medeni halinin bekar olması değil. Bekâr halinin medeni olması.

Öyle bir gel ki bana facemdeki ilişki durumum değil, kimliğimdeki medeni durumum değişsin.

Özlemek güzeldi seni, taki senin özlenmeyi hobi edindiğini anlayana kadar.

Rüyanda görüyorsan onu özlemişsindir, rüyanda görmek için yatıyorsan; sevmişsin demektir.

Sana dair evde ne varsa her şeyi topladım. Son kez bir baktım. Bu sefer acıyı içime atamadım ve her şeyini yaktım!

Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın! O anlamlarla sadece bende varsın. “ben seviyorsam sen bahanesin.”

Sen, seni seveni görmeyecek kadar körsen sevende seni sevmeyecek kadar onurludur.

Senin için ölmekse kaderim, kaderimin ellerinden öperim!

Senin ruhun benim ruhumun önünde diz çöküp tövbe eder!

Sığmadın içime sevgili, bu yürek bu şehir ve özünü bulduğun şu garip sevda sana dar geldi.

Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.

Vasiyetimdir; ölünce mezar taşıma fosfordan hayalet casper resmi yapılsın gece görenlerin aklını almak istiyorum.

Yanlış bir hayat, asla doğru yaşanmaz.

Yetmedi tek sevda sana, olamadın tek yürekte ve yüreklice sevmeyi öğrenemedin. Benden kattığın o yürek sana çok geldi.