        AFAD ve Kandilli son depremler listesi 18 Aralık 2025: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 18 Aralık 2025 Perşembe günü sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Gün içinde yurdun birçok bölgesinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelirken son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşanan her deprem sonrası ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündeme geliyor. İşte, 18 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 07:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 07:49
        Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncelleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 18 Aralık 2025 Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.26’da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 13.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        18 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-12-18 03:26:32 39.23972 28.15417 13.19 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
