Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buluyor. İşte, 18 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…