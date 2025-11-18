Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 18 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 18 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Giriş: 18.11.2025 - 00:34 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:34
        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buluyor. İşte, 18 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        EGE'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.04'te, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.17'de deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de bir deprem daha oldu. AFAD verilerine göre, 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi.

        ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 02.11’de Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 11.42 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 8.24 kilometre derinlikte gerçekleşti

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
