Adana'da feci kaza: Anne öldü, oğlu yaralı
Adana'da Masum Deniz yönetimindeki otomobil, otomobile arkadan çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Deniz ile annesi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan anne müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Giriş: 08.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:46
Adana'da Masum Deniz (35) idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonrası 42 HF 693 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Deniz ve annesi Gide Deniz, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Deniz yaşamını yitirdi, sürücünün tedavisi sürüyor.