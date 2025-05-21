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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı! | Son dakika haberleri

        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!

        Aydın'da, Fatma ile çocukları 11 yaşındaki Deniz ve 4 yaşındaki Toprak Gezgin'in can verdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in olaydan sonra nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T., açığa alındı. F.T., olayla ilgili gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 08:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:44
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        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı.

        ANNE İLE 2 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        BABA BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

        Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi.

        BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİLER

        Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İTFAİYECİ VE NİŞANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı.

        NİŞANLISI AÇIĞA ALINDI

        Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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