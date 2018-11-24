Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Nesrin M., sabah saatlerinde kalktığında sobadan duman çıktığını fark etti. Dumanı görünce yardım isteyen Nesrin M., bir taraftan da uyuyan kızları 12 yaşındaki Arzu ile 6 yaşındaki Buse'yi uyandırmaya çalıştı. Annenin yardım çağrısını duyan komşuları ve yakınları, anne Arzu ile iki kızı evden dışarı çıkartıldı.

ANNE VE ÇOCUKLARI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Nesrin M., Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kızları ise Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

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