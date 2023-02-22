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Anne ve babası ona siper olmuş! Eylül için ölüm!

Gümüşhane'den Adıyaman'a giden itfaiye ekiplerinin 30 saat sonra enkazdan kurtardığı 10 yaşındaki Eylül İklim Bali'nin anne ve babasının, korumak için kızlarının üzerine kapandığı; bu sırada beton blokun altında kalıp, can verdikleri ortaya çıktı. Küçük kızı kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi, depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış; baba da onlara siper olmuş" dedi

Anne ve babası ona siper olmuş! Eylül için ölüm! - Deprem son dakika
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DHA

Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gitti.

EYLÜL SAĞ, ANNE VE BABASI CANSIZ ÇIKARILDI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra Eylül İklim Bali'yi (10) sağ çıkardı, anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaştı.

ANNE VE BABASI ONU KORUDU

Tedavi görüp, taburcu edilen küçük kız, akrabasına teslim edildi. Ölen anne-babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı, bu sırada beton blokun altında kalarak can verdikleri ortaya çıktı.

"EYLÜL, 'BURADAYIM' DİYE BAĞIRIYORDU"

Eylül İklim Bali'yi kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık.

"YASTIK VEYA HALI SANDIK MEĞER ANNESİYMİŞ"

Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık. Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş.

"BABA DA EŞİ VE KIZINA SİPER OLMUŞ"

Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş. Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık" dedi.

"GİDERKEN AĞLADIK, DÖNERKEN AĞLADIK"

İtfaiye amiri Muhammet Aydın ise enkazda bulduğu kitap nedeniyle çok duygulandığını belirterek, "Kitabı enkazın altında çıkarırken buldum. 'Adıyaman'a Gelen De Ağlar Giden De Ağlar' adlı kitap. Bu kitabı, 3 vatandaşımızın cenazesini çıkardığımız enkazda bulduk.

Kitap için müsaade istedik, manevi açıdan önem taşıyan küçük bir yerimiz var; oraya koyacağımızı söyledik. Göreve giden tüm arkadaşlarımızın imzasını kitaba koyduk. Bu kitap, bize çok duygulandırdı. Kitaptaki gibi biz de giderken ağladık, dönerken ağladık" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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