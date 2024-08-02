Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobildeki Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olan Enis Demirkıran (22) hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre kaza, geçen yıl 21 Temmuz'da Marmaraereğlisi ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobil, Refiye Erden idaresindeki otomobile çarptı. Kazada Refiye Erden ile annesi Safiye Erden hayatını kaybetti, aynı araçtaki Semra Demirok ile Enis Demirkıran ve Fatih Güngör yaralandı.

1.60 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Kazanın ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücü Enis Demirkıran'ın yapılan kontrolünde, 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda da Demirkıran, kanundaki 'kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamaları, dikkatli olmaları, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunda oldukları', 'kırmızı ışık kuralına uymamak' ve 'yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanmak' maddelerindeki trafik kurallarını ihlal ederek kazanın oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

REKLAM SORUŞTURMA TAMAMLANDI Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Enis Demirkıran hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 2 kez 20 yıldan 25'er yıl olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanığın yargılanmasına 19 Aralık 2024 günü başlanacak.

"KAZA GÜNÜ 1 BARDAK VİSKİ İÇTİM" Enis Demirkıran, ifadesinde Edirne'deki iş yerini saat 02.00 sıralarında kapattığını ve evine gidip 1 bardak viski içtiğini belirterek, uyuyup saat 06.00 sıralarında kalktığını söyledi. Arkadaşı Fatih Güngör'ün denize girme teklifi üzerine yola çıktığını söyleyen Demirkıran, büfeden 6-7 şişe bira alarak aracına koyduğunu belirtti. Biraları araç kullanırken değil, daha sonra tüketmek üzere aldığını söyleyen Demirkıran, "Fatih Güngör ile yola çıktıktan bir süre sonra kuzenimi arayıp, yanına geleceğimi söyledim. Kuzenim babasıyla kavga ettiğini ve kendisine zarar vereceğini söylemesi üzerine aracımın hızını artırdım ve 130-140 kilometre civarında hızım vardı. Sultanköy Mahallesi giriş ışıklarına yaklaştığımda kavşakta ışıkların olduğunu fark ettim ve yeşil ışığın yandığını gördüm. Bu esnada trafik ikaz ışıkları yeşilden sarıya döndü. Kırmızı ışık yanmadan yetişirim diye düşünürken tam ışıkları geçtiğim esnada kırmızı ışığın yandığını görmedim. Hızım tahmini olarak 130 kilometre civarındaydı. Işıkları geçtiğim esnada kırmızı renkli araç önüme çıktı. Ona çarpmamak için sağ tarafa manevra yaptım ama kurtaramayıp, otomobile çarptım. Kaza günü 1 bardak viski içtim. Hız yapmaktaki amacım, kuzenimin kendisine bir şey yapmasından korktuğum ve endişe duyduğum için yanına çabuk gitmek istedim" dedi. Demirkıran, ifadesinde, yolculuk sırasında makas atma gibi eylemlerde bulunmadığını savundu.

REKLAM "1 POŞET BİRA ALDI, SÜRATLİ ŞEKİLDE MAKAS ATTI" Enis Demirkıran ile aynı otomobilde bulunan Fatih G. ise aksi yönde ifade verdi. Olaydan yaklaşık 2 ay önce tanıştığı Enis Demirkıran'ın kazadan önce gece yarısı kendisini telefonla arayıp, yanına çağırdığını belirten Fatih G., "Enis'in yanına gittiğimde kamp sandalyelerini aracının önüne koyarak viski ve alkol kullandığını gördüm. Yaklaşık 1,5 saat Enis orada alkol kullanmaya devam etti. Bana Tekirdağ'a dayısının yanına gidip, denize girme teklifinde bulunup, aracı da 'Sen kullanırsın' dedi. Ben de kabul ettim. Enis'in işlettiği tekel bayisine gittik, kendisi bir poşet dolusu bira aldıktan sonra aracı kendisinin kullanacağını söyledi. Kullanmak istediğimi söyleyince 'İyiyim' dedi ve yola çıktık. Otoban boyunca yaklaşık 190 kilometre hızla gitti. Defalarca aracı kullanmak istediğimi söylediğimde 'İyiyim' diyerek yol boyunca alkol kullanmaya devam etti. Yola devam ettiğimizde otoban çıkışında süratli bir şekilde araçlara makas atarak ilerledi. Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'ne yaklaştığımızda kırmızı ışıkta araçların beklediğini gördüm. Yavaşlamasını söyledim ama sessiz kaldı ve kavşakta diğer otomobile süratli bir şekilde çarptı. Enis hızı seviyordu, kendisini defalarca hızını yavaşlatması, emniyet kemeri takması konusunda uyardım ama hızını yavaşlatmadı, emniyet kemeri takmadı, aracı kullanmakta ısrar etti" dedi. Anne-kızın hayatını kaybettiği otomobilden yaralı kurtulan Semra Demirok ise ifadesinde, Demirkıran'dan şikayetçi olduğunu söyledi.