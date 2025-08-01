Anneden sonra çocuğundan da acı haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün meydana gelen kazada 34 yaşındaki Y.A. adlı kadın hayatını kaybetti. Kahreden olayda bugün bir acı haber daha geldi ve kazada yaralanan Y.A.'nın 7 yaşındaki oğlu Emirhan A. da yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 01.08.2025 - 14:54 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:55 facebook

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