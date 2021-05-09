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Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi! O anlar kamerada

Anneler Günü'nde korkunç bir görüntü kaydedildi. İstanbul Esenyurt’ta, bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı

İMDAT ÇIĞLIĞI! Son dakika: Anneler Günü'nde korkunç görüntü! - Haberler
Anneler Günü'nde korkunç görüntü!
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İHA

Anneler Günü'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi.

İHA'nın haberine göre, o anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü.

Anneler gününde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik” dediği öğrenildi.

İMDAT SESLERİ YÜKSELDİ

Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara elini çek diyerek bağırması da yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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