Anneler günü ne zaman? Bu yıl Anneler günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmiyet kazanmasının ardından zamanla dünyanın birçok ülkesinde kutlanan özel bir gün haline geldi. Anneleri onurlandırmak ve onlara duyulan sevgiyi göstermek amacıyla her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği ise merak ediliyor. Peki, 2026'da Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte tüm detaylar…
Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi olarak kabul edilmesinin ardından dünya genelinde yaygınlaşan özel günlerden biridir. Annelerin değerini hatırlatmak ve onlara duyulan sevgi ile saygıyı göstermek için her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. 2026 yılında bu anlamlı günün hangi tarihe denk geldiği de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.
ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs 2026 Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ
Anneler Günü, kökeni Antik Yunan’da Rhea ve Antik Roma’da Cybele için düzenlenen kutlamalara dayanan, modern anlamda ise ABD’de Anna Jarvis’in girişimleriyle ortaya çıkan özel bir gündür. Jarvis’in annesi Ann Reeves Jarvis’i anmak amacıyla başlattığı bu hareket, 1914’te Başkan Woodrow Wilson tarafından resmi tatil ilan edilerek yaygınlaşmış ve bugün Türkiye dahil birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak için kutlanmaktadır.