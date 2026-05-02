Anneler Günü’ne özel 'Annelik' atölyesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Anneler Günü’nü, anneliğin çok katmanlı deneyimine odaklanan özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 9 Mayıs Cumartesi 15.30 – 17.00 arasında düzenlenecek “Bütün Duygularıyla Annelik: Drama ve Kolaj Atölyesi”, katılımcılara hem bireysel hem de kolektif bir paylaşım alanı sunuyor.

Psikoloji ve travma çalışmaları alanında eğitim almış, farklı sivil toplum örgütlerinde kadınlar ve çocuklarla sanat temelli çalışmalar ve psikodrama grupları yürüten Ayşegül Özadak Pirinççi’nin yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede katılımcılar; yaratıcı drama, canlandırma ve doğaçlama teknikleri aracılığıyla annelik rolünü birlikte ele alacak, ardından kolaj tekniğiyle bu deneyimleri sanatsal üretime dönüştürerek dışa vurma imkânı bulacak.

Yetişkin katılımcılara yönelik tasarlanan atölye, anneliğin yalnızca mutluluk, umut ve neşeden ibaret olmadığını; yorgunluk, hayal kırıklığı, öfke ve yalnızlık gibi duyguları da içerdiğini görünür kılmayı hedefliyor. Bu duyguların yaratıcı yöntemlerle ifade edilmesine olanak tanıyan program, benzer deneyimlere sahip kadınları bir araya getirerek paylaşım ve dayanışma alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Atölye, katılımcıların hem kendileriyle hem de birbirleriyle bağ kurabilecekleri bir süreç sunuyor. Anneliğin “dolambaçlı yollarını” birlikte düşünmeye davet eden program, kişisel deneyimlerin kolektif bir üretime dönüşmesini destekliyor.

Yetişkin katılımcılara yönelik bir buluşma olarak tasarlanan “Bütün Duygularıyla Annelik: Drama ve Kolaj Atölyesi” atölyesi ücretsiz düzenlenecek katılmak için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.