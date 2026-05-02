Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anneler Günü'ne özel 'Annelik' atölyesi

        Anneler Günü’ne özel 'Annelik' atölyesi

        Pera Müzesi, Anneler Günü'nü, 9 Mayıs Cumartesi ücretsiz olarak düzenlenecek, "Bütün Duygularıyla Annelik: Drama ve Kolaj Atölyesi" ile kutluyor...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneler Günü'ne özel 'Annelik' atölyesi

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Anneler Günü’nü, anneliğin çok katmanlı deneyimine odaklanan özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 9 Mayıs Cumartesi 15.30 – 17.00 arasında düzenlenecek “Bütün Duygularıyla Annelik: Drama ve Kolaj Atölyesi”, katılımcılara hem bireysel hem de kolektif bir paylaşım alanı sunuyor.

        Anneliğin çok katmanlı deneyimine yaratıcı bir alan

        Psikoloji ve travma çalışmaları alanında eğitim almış, farklı sivil toplum örgütlerinde kadınlar ve çocuklarla sanat temelli çalışmalar ve psikodrama grupları yürüten Ayşegül Özadak Pirinççi’nin yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede katılımcılar; yaratıcı drama, canlandırma ve doğaçlama teknikleri aracılığıyla annelik rolünü birlikte ele alacak, ardından kolaj tekniğiyle bu deneyimleri sanatsal üretime dönüştürerek dışa vurma imkânı bulacak.

        Yetişkin katılımcılara yönelik tasarlanan atölye, anneliğin yalnızca mutluluk, umut ve neşeden ibaret olmadığını; yorgunluk, hayal kırıklığı, öfke ve yalnızlık gibi duyguları da içerdiğini görünür kılmayı hedefliyor. Bu duyguların yaratıcı yöntemlerle ifade edilmesine olanak tanıyan program, benzer deneyimlere sahip kadınları bir araya getirerek paylaşım ve dayanışma alanı oluşturmayı amaçlıyor.

        Atölye, katılımcıların hem kendileriyle hem de birbirleriyle bağ kurabilecekleri bir süreç sunuyor. Anneliğin “dolambaçlı yollarını” birlikte düşünmeye davet eden program, kişisel deneyimlerin kolektif bir üretime dönüşmesini destekliyor.

        Yetişkin katılımcılara yönelik bir buluşma olarak tasarlanan “Bütün Duygularıyla Annelik: Drama ve Kolaj Atölyesi” atölyesi ücretsiz düzenlenecek katılmak için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

        #Pera Müzesi
        #Anneler Günü
