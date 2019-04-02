İstanbul Sarıyer'de geçen yıl eylül ayında, Bilal Aksakal (83),53 yıllık eşi olan Esma Aksakal'ı, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklu sanık Bilal Aksakal'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

ÇOCUKLARI DA DURUŞMAYA KATILDI

AA'da yer alan habere göre İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bilal Aksakal ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Maktul Esma Aksakal'ın çocukları Ç.A.T. ve M.A.'nın da müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı.

BABADAN ŞİKÂYETÇİ OLMADILAR

Müşteki Ç.A.T., babalarının kendilerinden sürekli yardım istediğini, annesinin ise kendisine, "Yeter artık, ben hayatımı yaşamak istiyorum. Siz karışmayın ben kararımı verdim. Başımı alıp gideceğim" dediğin ifade etti. Annesinin başka bir kişiyle görüştüğünü, görüşmeyi kesmesi için annesini ikna edemediğini kaydeden Ç.A.T., babasından şikâyetçi olmadığını ve davaya katılma talebinin bulunmadığını söyledi.

"BABAN ABARTIYOR"

Müşteki M.A. da babasının kendisine, "Annen Antalya'da bir adamla görüşüyor. Bak böyle şeyler var" diyerek mesajları gösterdiğini anlattı. Kendisinin annesini aradığını, annesinin ise "Baban abartıyor. Ben güzel laflar duymaktan hoşlanıyorum. Bu yaştan sonra böyle şeylerle mi uğraşacağım" dediğini kaydeden M.A., babasından şikâyetçi olmadığını belirtti.

"KIZIM VE OĞLUM EKSİK BİLE SÖYLEMİŞ"

Sanık Bilal Aksakal da çocuklarının ahlaki nedenlerden dolayı olayları sınırlı anlattığını savunarak, "Kızım Ç. ve oğlum M. eksik bile söylemişler. Ben mesajların resmini telefonuma kaydetmişim. Bu mesajlar incelendiğinde gerçekler görülecektir" diye beyanda bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Bilal Aksakal'ın bu halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. Savcı tarafından verilen mütalaada, tahrik indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.