ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İLK BÖLÜM ÖZETİ

Meryem, ölüm döşeğindeki annesini ziyaret eder. Ancak ziyareti silmek istediği çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkarır ve onu sinirlendirir.

Çınar'ın şirketi ekonomik olarak zorlu bir döneme girerken Sadun onun yardımına koşar. Melek yatırımcı olarak ortaya çıkan Sadun'un Defne ile gizli bir geçmişi vardır.