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Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltı faciasında en genç yolcunun yanına Rubik küp aldığı ve rekor kırmak istediği ortaya çıktı.

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  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Titan denizaltı faciasında hayatını kaybeden en küçük yolcu olan Suleman Dawood'un annesi Christine Dawood BBC'ye yaptığı açıklamada 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın okyanus yüzeyinin 3.700 metre altındaki rübik küp çözme hayali olduğunu 'çok heyecanlı' olduğunu söyledi.
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Christine Dawood, eşini ve oğlunu kaybettiği facianın ardından ilk kez BBC'ye konuştu.
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Anne Dawood oğlunun Rubik küpü çok sevdiğini, her yere yanında taşıdığını ve kendisine "Titanik'te denizin 3.700 metre altında Rubik Küpü çözeceğim" dediğini anlattı. 
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Anne Dawood oğlunun Guinness Dünya Rekorları'na başvurduğunu ve ölen babasının da o anı yakalamak için yanında bir kamera götürdüğünü de söyledi.
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Aile, hayatlarının seyahatini yapma umuduyla Babalar Günü'nde Polar Prince'e gitmişti. Anne Dawood ve 17 yaşındaki kızı Alina, Titan ile iletişimin kesildiği haberi geldiğinde denizaltının destek gemisi olan Polar Prince'te bulunuyorlardı.
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    İlk iletişim kesildiğinde  umutlarını yitirmediklerini belirten Dawood "Hepimiz sadece yukarı çıkacaklarını düşündük, bu yüzden o şok yaklaşık 10 saat kadar gecikti. Tekrar yüzeyde olmaları gereken bir zaman vardı ve o zaman geçtiğinde gerçek şok yaşadık. Daha doğrusu şok değil ama endişe ve o kadar da iyi olmayan duygular başladı" diye konuştu.
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Dawood kocası ve oğlunun denizaltıya binmelerinin üzerinden 96 saat geçtikten sonra "umudunu kaybettiğini" söyledi.

     
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Aile Cumartesi günü Kanada'nın Newfoundland eyaletindeki St John's kentine döndü ve Pazar günü Shahzada ve Suleman için bir cenaze namazı kıldı.

     
  • Annesi ilk kez konuştu: Titanic denizaltısının en genç yolcusu hakkında trajik detay

    Anne Dawood, kendisinin ve kızının Suleyman'ın onuruna Rubik Küpü'nü bitirmeyi öğrenmeye çalışacaklarına söz verdiklerini ve kocasının çalışmalarına devam etmeyi planladığını söyledi.

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