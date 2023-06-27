İlk iletişim kesildiğinde umutlarını yitirmediklerini belirten Dawood "Hepimiz sadece yukarı çıkacaklarını düşündük, bu yüzden o şok yaklaşık 10 saat kadar gecikti. Tekrar yüzeyde olmaları gereken bir zaman vardı ve o zaman geçtiğinde gerçek şok yaşadık. Daha doğrusu şok değil ama endişe ve o kadar da iyi olmayan duygular başladı" diye konuştu.