Ansan Greeners - Suwon City maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Ansan Greeners, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Suwon City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. 23 puanlı Ansan Greeners 6. sırada bulunuyor, Suwon City 23 puana sahip ve 8. sırada. Ansan Greeners son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Suwon City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 581. İddaa'da Ansan Greeners kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Suwon City kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ansan Greeners son hafta oynanan Busan I Park maçında 0-1 yenildi.

Suwon City ise Korean Police maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Ansan Greeners, 14 gol attı ve 13 gol yedi.

Suwon City, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon City 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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