Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı! 1 Kasım 2023 baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç?

Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı! 1 Kasım 2023 baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç?

Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 18.59 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18.30 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:49 facebook

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