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        Haberler Gündem Çevre Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı! 1 Kasım 2023 baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç?

        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 18.59 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18.30 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:49
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        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
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        İstanbul'da beklenen eylül yağmurunun kısıtlı ve yetersiz olmasının ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        YÜZDE 18.30'A DÜŞTÜ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 18.30'a düştüğü görüldü.

        SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        #baraj doluluk
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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