Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!

Atılan taşla motosikletten düşen 17 yaşındaki Yunus hastanede hayatını kaybetti! Kocaeli'de feci bir ölüm meydana geldi. Dilovası'nda yaşanan olayda 17 yaşındaki Yunus Tanko, seyir halindeyken atılan bir taş nedeniyle motosikletinin kontrolünü kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, taşı atan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:12 facebook

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