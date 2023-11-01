Galatasaray'da her aksiyonda Kerem Aktürkoğlu var! Süper Lig'de tek puan kaybıyla ilerleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United zaferiyle birlikte gruptan çıkma yolunda iplerini eline alan Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu bıraktıkları yerden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gol yükünü Arjantinli yıldız çekerken takımı hücumda Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kaldıkları yerden devam ediyor. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta yakaladıkları uyum ile kilit rol oynayan ikili, gol yollarında bu sezon da zirvede devam ediyor.

Galatasaray'ın en skorer futbolcuları olan ikili, detay istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların şutla noktalanan hücum aksiyonlarında bulunma sayılarında Kerem Aktürkoğlu açık ara lider durumda bulunurken milli yıldızı Mauro Icardi takip ediyor.

REKLAM Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan Galatasaray rakip fileleri 19 kez havalandırırken gollerin yüzde 68'i bu ikiliden geldi. Arjantinli yıldız 10 gol ile takımı sırtlarken Kerem Aktürkoğlu da 3 gol kaydetti. İkili sadece golle sonuçlanan ataklarda değil, şutla noktalanan ataklarda da başrolde yer aldı.

HEMEN HEMEN HER AKSİYONDA PARMAĞI VAR Opta verilerine göre Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın ligde şutla sonuçlanan ataklarının ezici çoğunluğunun içinde yer aldı. Icardi'den sonra en çok şut çeken futbolcu olan milli yıldız, 19 şut pasıyla da sarı-kırmızılıların en çok şans yaratan futbolcusu oldu. Kerem, 10'dan fazla pas yapılan ve şutla noktalanan hücumlara katılımda da üst sıralarda yer aldı. REKLAM

GOL KAÇIRIYOR AMA... Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk dört haftada 3 gol 3 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu son haftalarda kaçırdığı gollerle tepki çekti. Özellikle Bayern Münih ve Çaykur Rizespor müsabakalarında kaçırdığı gollerle eleştirilerin hedefinde olan 25 yaşındaki yıldız, hücum aksiyonlarında olmaya devam ediyor. Süper Lig'de 8 anahtar pas vererek bu alanda zirvede yer alan Kerem, Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçta da üç anahtar pas ile yine lider durumda.

BU SEZON YERİNDEN OLDU Geçen sezonun neredeyse tamamını solda geçiren ve Icardi ile uyum yakalayan milli futbolcu bu sezon daha farklı rol ve bölgelerde görev yapmaya başladı. Wilfried Zaha transferi sonrasında daha çok forvet arkasında sahaya çıkan Kerem, hücum aksiyondaki rakamlarıyla Zaha'yı katladı. "Her kurban, kendine kurban arıyor" Haberi Görüntüle Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı Haberi Görüntüle

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