Yaklaşık 150 milyon TL yatırımla inşa edilen ve Kasım ayı itibarıyla dairelerin taşınmaya hazır olduğu belirtilen Antwell'in tanıtım toplantısı yapıldı

Ant Yapı’nın, Çamlıca eteklerinde hayata geçirdiği iyi yaşam evleri Antwell'in düzenlenen basın toplantısında konuşan Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Ant Yapı projelerinin yanı sıra sektörle ilgili bazı açıklamalar da yaptı. Rusya'da yaklaşık 30 şantiyeleri bulunduğunu söyleyen Okay, iş ve ilişkiler anlamında umutlu olduğunu belirterek, konutundan, alışveriş merkezine, hastanesinden havalimanına kadar çok büyük işler yaptıklarını kaydetti.

İngiltere'de 3 tane proje tamamladıklarını ve yeni üç farklı projeye başladıklarını dile getiren Okay, " Newyork'ta çok prestijli bir binada yenileme çalışmaları yapıyoruz ve yine Miami'de sıfırdan yeni bir bina inşa ediyoruz. Toplamda 1,5 milyar dolarlık bir ciro ve 35-40 şantiye ile yurt dışında projelerimiz devam ediyor." dedi

"TÜRKİYE'DE YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye yatırımlarıyla da ilgili konuşan Okay, "Biz her şeye rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Galataport projesinde taahhüt olarak çalışıyoruz, sanıyorum Ocak ayı gibi teslim edeceğiz ve nisan ayında ilk gemi yanaşacak. Ülkemiz için çok önemli bir proje. Son olarak Antwell projesini gerçekleştirdik. Saağlıkta Acıbadem grubu ile çalışacağız. Biz Ant Yapı olarak turizme çok önem veriyoruz ve bu alanda yatırım yapıyoruz. İnşaatçı ya enerjiye girer ya turizme girer, biz turizm kısmını seçtik. Tek bir projeyle kalmayacağız, Çeşme ve Bodrum'da da bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Antwell projesini bir marka haline getireceğiz" dedi

"HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN"



Sektörün bugün geldiği noktadaki en büyük payın, sektörün çok rahat girilebilir, çok rahat iş yapılabilir görülmesi olduğunu söyleyen Okay, "Yıllardan beri söylüyorum, çok çeşitli sektörlerden gıdacısı, kuyumcusu, toptancısı, tekstilcisi bu sektöre girdi ve malesef bu günlere geldik. Çünkü işi bilmiyorlar. Ben bu saatten sonra kuyumculuk yapsam nasıl yaparım, ben tekstilcilik yapsam nasıl yaparım? Herkes bildiği işi yapsın ve bu işi daha iyi nasıl yaparım ona baksın" diye konuştu.

"KASIM AYI İTİBARİYLE HAZIR"

Projenin yaklaşık 150 milyon TL yatırımla üzerine inşa edildiğini ve Kasım ayı itibarıyla dairelerin taşınmaya hazır olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Antwell’i, zengin sosyal donatılar ve sosyal imkanların yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubu’nun hizmetleriyle, sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek şekilde tasarladık. Projemiz yaklaşık 20.000 metrekare alan üzerinde konumlanıyor. Toplam 13 kattan oluşuyor ve tamamında 158 daire bulunuyor. Akıllı binamızda, engelli yaşamına uygun şekilde tasarlanan stüdyo; 1+1 ve 2+1 olmak üzere üç farklı daire seçeneği yer alıyor. Dairelerimiz ayrıca şık, modern ve kullanışlı mobilyalara sahip. Dileyen konut sahipleri kendi eşyalarını da getirebiliyor.” dedi

Antwell Genel Müdürü Esen Türkmen ise, Türkiye’de 65 ve üzeri yaştaki nüfusun hızla arttığına dikkat çekerek, projenin özellikle bu yaş grubunun yaşam kalitesine ve ihtiyaçlarına göre tasarlandığına vurgu yaptı. “Aktif, hayatın içinde olmayı, hobi ve ilgi alanlarına daha çok vakit ayırmayı, üretken olmayı, eğitimlerine devam etmeyi, hayatlarının bu döneminde yaşamın tadını çıkarmayı isteyen herkesin yaşamına kolaylık katacak bir proje. Dolayısıyla Antwell sadece yeni bir ev değil, herkesin içerisinde olmak isteyeceği, ‘iyi yaşanacak yeni bir ev. Yüzde 30 satışın gerçekleştiği projede hedef kiralama yöntemi ile işletmek’” şeklinde konuştu.

Projede sağlık ihtiyaçları için Acıbadem Sağlık Grubu'nun hizmet vereceğini söyleyen Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Rasim Topuz, "Antwell’de kişiye özel 7X24 sağlık hizmeti sunacak olan Acıbadem Mobil Sağlık ekibi; düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hizmetleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri ile yatılı refakatçi desteği sağlayacak. Aynı şekilde, Antwell sakinlerinin ambulans ihtiyacı da 7/24 Acıbadem Mobil Sağlık ekipleri tarafından karşılanacak." dedi