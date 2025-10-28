Antakya - İstanbul kaç kilometre? Antakya - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Anadolu'nun en güneydoğu ucundan, Marmara'nın kıyılarına, bir antik imparatorluk başkentinden (Antiocheia) diğerine (Konstantinopolis) yapılan bu seyahat, Türkiye'yi güneyden kuzeybatıya kat eden en uzun ve en anlamlı güzergahlardan biridir. Bu yol, tarih boyunca orduların, kervanların ve kültürlerin izini taşır. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ise bu tarihi rota, modern Türkiye'nin en büyük iç göç ve dayanışma koridorlarından biri haline geldi. İşte detaylar…

ANTAKYA - İSTANBUL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antakya ile İstanbul arasındaki mesafe, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası karayolu güzergahlarından birini oluşturur. Tercih edilen otoyol rotası üzerinden yapılan ölçümlerde, Antakya şehir merkezinden İstanbul'un merkezi bir noktasına (örneğin Kadıköy veya Beşiktaş) olan uzaklık yaklaşık olarak 1.130 kilometredir.

Bu muazzam mesafe, neredeyse bir Avrupa ülkesini bir uçtan bir uca geçmeye denktir ve yolculuğun ciddi bir zaman ve planlama gerektirdiğini ortaya koyar. Dolayısıyla, Antakya - İstanbul kaç kilometre sorusunun yanıtı, kısa süreli bir seyahatten çok, bir günün tamamını veya daha fazlasını alan, uzun soluklu bir yolculuğa işaret etmektedir. Planlama yaparken Antakya - İstanbul kaç km sorusunu 1.100 kilometrenin üzerinde bir değer olarak baz almak, yolculuğun gerektireceği yakıt, zaman ve konaklama ihtiyacını doğru bir şekilde öngörmeyi sağlar.