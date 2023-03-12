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Antakya'nın 6 mahallesinde acil yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar yarın başlayacak

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerde hasar gören ve acil yıkılmasına karar verilen binalarda çalışmaların yarın başlayacağı bildirildi

Antakya'nın 6 mahallesinde yakım yarın başlayacak! - Güncel haberler
AA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Antakya'nın 6 mahallesinde acil yıkım kararı alınan binalarda kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışması yarın başlayacak. Bu binaların sakinleri, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek. Yıkım çalışması yapılacak binaların bulunduğu mahalle ve sokaklar şöyle:

"Alahan Mahallesi Atatürk 64 Sokak; Aşağıoba Mahallesi Aşağıoba, Aşağıoba 5, Aşağıoba 8, Aşağıoba 4 sokakları; Serinyol Mahallesi Hatay 2, İnal, Demirel, Kaykunoğlu, Atatürk 14, Derya 1, Hasan Kablan, Vural, Fırat 2 sokakları; Esenlik Mahallesi Albay Kemal Bozkurt Sokağı; Paşaköy Mahallesi Paşaköy Sokağı; Tahtaköprü Mahallesi Yıldırım 4 Sokağı."

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