        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" davası başladı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" davası başladı

        Antalya'da "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılamasına başlandı. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek dinlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Antalya'da "yolsuzluk" davası başladı

        Antalya’da "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına başlandı.

        HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPILDI

        DHA'daki habere göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, "İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira" suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

        YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

        İddianamede Muhittin Böcek’in "İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması"; eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek’in "Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ile "Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "Suçu meslek edinen kişi" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçundan ceza istendi.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduat ile birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        YARGILAMA BAŞLADI

        5’i tutuklu 41 sanığın yargılaması, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu’nda başladı. Tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, İlker Arslan, Okan Kaya, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu. Salondaki izleyiciler, Muhittin Böcek’in salona girişi sırasında alkışlarla selam verdi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek dinlenecek.

