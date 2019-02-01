Antalya Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Antalya il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Antalya'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar. İşte, 1 Şubat Antalya cuma namaz vakitleri...

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ- 1 ŞUBAT

Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, 1 Şubat Antalya Cuma namazı saati ve Antalya haftalık namaz saatleri...

Antalya Cuma namazı saati: 13:16

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Şubat 2019 Cuma 06:31 07:53 13:16 16:04 18:28 19:45 02 Şubat 2019 Cumartesi 06:31 07:52 13:16 16:05 18:30 19:46 03 Şubat 2019 Pazar 06:30 07:51 13:16 16:06 18:31 19:47 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:29 07:51 13:16 16:07 18:32 19:48 05 Şubat 2019 Salı 06:28 07:50 13:16 16:08 18:33 19:49 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:28 07:49 13:16 16:08 18:34 19:50 07 Şubat 2019 Perşembe 06:27 07:48 13:16 16:09 18:35 19:51

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.