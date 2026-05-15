Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da 1 ton yoğurt imha edildi | Son dakika haberleri

        Antalya'da otogarda tespit edildi: 1 ton yoğurt imha edildi

        Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsünde uygun koşullarda taşınmadığı tespit edilen yaklaşık 1 ton yoğurt imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 1 ton yoğurt imha edildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen denetimler sırasında Konya'nın Ereğli ilçesinden Antalya'ya gelen otobüsün bagajında yoğurtların bulunduğu koliler kontrol edildi.

        Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen ürünlere el konuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirlenen yaklaşık 1 ton yoğurt, kontrollü şekilde imha edildi. Usule aykırı taşıma yapan firmaya da cezai işlem uygulandı.

        Otogar Zabıta Amiri Mustafa Kaya, usulsüz taşınan gıdalara yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ekiplerin dikkati üzerine otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtların tespit edildiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Ürünlerin uygun şartlarda taşınmadığını değerlendirerek kontrol sürecini başlattık. Sahibi geldiğinde el koyma işlemini gerçekleştirdik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Yapılan incelemede soğuk zincirin bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine ürünler terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğuk zincir gerektiren gıdalarla ilgili denetimlerimiz aralıksız devam ediyor."

        Kaya, halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsaade etmediklerini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

        #antalya haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti