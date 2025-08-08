Antalya'da 2 kişiyi gasbeden 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesinde bulunan bir ikamette, T.A. ve Y.Y'yi 13 saat alıkoyup 6 milyon lirasını gasbeden 6 şüpheliyle ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda olaya karıştıkları tespit edilen M.K. ve H.Y. ve Ö.Ş. Konya'da T.S, F.S. ve F.N.B. Antalya'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.