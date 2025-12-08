Habertürk
Habertürk
        Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde richer ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 04:13 Güncelleme: 08.12.2025 - 04:13
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

