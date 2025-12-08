Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde richer ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Giriş: 08.12.2025 - 04:13 Güncelleme: 08.12.2025 - 04:13

