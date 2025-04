Antalya'da 500 milyon dolarlık karma proje

RGüzel Group’un yatırımıyla geliştirilen LUViYA, konutları, alışveriş merkezi, ofisleri ve oteli ile Antalya’da hayata geçirilecek. Aspendos Bulvarı’nda konumlanan LUViYA, 500 milyon dolar yatırımla kurulacak.

65 bin metrekare arsa üzerinde hayat bulacak LUViYA’da 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 175 mağaza ile 30 eğlence ve gastronomi alanına sahip AVM yer alıyor.

RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Antalya, Türkiye’nin dünyaya açılan ve en hızlı gelişen şehirleri arasında öne çıkıyor. Şehrin popülasyonu her geçen gün yükselirken nüfusun ihtiyaçları ve beklentileri de trendlerle birlikte şekilleniyor. LUViYA ile yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getiren planlı, estetik ve çağın tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada toplayan bir kent yaşamı oluşturuyoruz. LUViYA, konutları, ofis bloğu, oteli ve güçlü marka karmasına sahip AVM’siyle şehrin en prestijli ve hareketli yaşam merkezi olacak. LUViYA, şehrin ana arterlerinden Aspendos Bulvarı’nda çevre, trafik, deprem, yangın ve sürdürülebilirlik planlarının nüfus artış senaryosuyla birlikte tasarlandığı bir proje. Tüm donatılarıyla hayata geçtiğinde yaklaşık 1 bin 500 kişinin istihdam bulduğu ve on binlerce kişinin günlük trafiğine sahip olacak kompleks bir yaşam merkezi olarak geliştiriliyor. Projenin mimarisinde İki Design Kurucusu Murat Kader’in imzası bulunurken, iç mimaride Gönye Tasarım, peyzaj projesinde ise On Tasarım’ın emeği var. Geoteknik ve deprem projelendirmelerinde Elba Group’un, yangın projesinde ise Knot’un imzası yer alıyor.”

REKLAM Antalya’da devam eden tüm projeleriyle birlikte toplam 610 bin metrekare inşaat alanını yönettiklerini belirten RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, "İmza projemiz olacak LUViYA’da da mevcut deprem ve yangın yönetmeliklerinin ötesinde senaryolar geliştirerek projelendirmelerimizi tamamladık. LUViYA’nın inşasında radye jeneral temel, C40 sınıfı beton ve B420c sınıfı çelik ile s235 sınıfı yapısal çelik kullanıyoruz. Yangın senaryolarına karşın otomatik alarm ve söndürme sistemleriyle birlikte acil durumlara yönelik büyük araçların müdahalesini kolaylaştıracak tahliye noktaları tasarladık. Elektrik kesintilerine karşı yüksek teknolojiye sahip jeneratörler ve yaklaşık iki günlük kapasiteye sahip su depoları ilave ettik. LUViYA, insan ve çevre odaklı bir yaşam projesi olarak sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirildi. Verimli atık su yönetim prensibi, yenilenebilir enerji üniteleri, akıllı ev sistemleri, elektrikli araç şarj alanları, blok zincir tabanlı bina yönetimi, akıllı otopark sistemleri, fiber optik altyapı ve daha birçok donatısıyla çağın tüm ihtiyaçlarına yanıt veren, çevreye duyarlı bir kompleks olarak inşa ediliyor" dedi.

Lansman dönemine özel olarak konut fiyatlarının 11 milyon TL’den başladığı LUViYA’da yüzde yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde yüzde 40 peşinat, 60 ay vade seçenekleri başta olmak üzere çeşitli ödeme planları ve kredi kullanımı sunuldu. Daire seçenekleri 1+1’den 5+1’e kadar çeşitlilik gösteriyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği ve konut bloklarında temel atma faaliyetlerinin başladığı LUViYA’da teslimler ise 2028’in son çeyreğinde yapılacak. 65 bin metrekare arsa alanına sahip LUViYA’nın 52 bin metrekaresi peyzaj ve rekreasyon alanlarına ayrılıyor. LUViYA’nın peyzajı Akdeniz’in sembolü olmuş turunç, limon ve palmiye gibi ağaçların yanı sıra tarçın ve zeytin gibi çeşitli ağaçlar ile dört mevsim yeşil kalan kurakçıl bitkilerden oluşuyor.LUViYA’da açık ve kapalı havuz, sporcu havuzu ile sessiz havuz olmak üzere 4 yüzme havuzunun yanı sıra çocuk havuzu ile geniş yansıma havuzları yer alıyor. REKLAM 5 bin 350 metrekaresi suyla çevrilmiş bir yaşam alanı sunan LUViYA’da toplam 2 bin metrekare spor ve sosyal donatı alanı yer alıyor. Projede fitness merkezi, sauna, buhar banyosu, çocuk oyun alanları, güneşlenme alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, havuz bar ve kafeterya bulunuyor.