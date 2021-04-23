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Antalya'da 'aşı ikna ekipleri' yoğun mesaide

Antalya'da kendi yaş gruplarına sıra geldiği halde yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptırmayanların ikna edilmesi için oluşturulan 35 kişilik ekip, sıcak havada tulumların içinde zorlu mesaisini sürdürüyor

Antalya'da 'aşı ikna ekipleri' yoğun mesaide
Aşı ikna ekipleri yoğun mesaide
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HABERTURK.COM

Aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği kentte, aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için de çalışma yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 35 kişilik aşı ikna ekibi, hem telefonla arayarak hem de çat kapı evlere giderek aşı yaptırmayan kişilerle görüşüyor.

"ALERJİM VAR" DİYEN VATANDAŞ İKNA EDİLDİ

Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğünden 4 kişiden oluşan ekibin üyeleri, Hurma Mahallesi'nde alerjisi olduğu için aşı yaptırmayan Dilek Coşkun'u telefonla aradı. İkna olmayınca hava sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte koruyucu tulumları giyen ekip üyeleri, Coşkun'un evine giden ekip, aşının önemini anlattı, yanlarında özel nakil kabında aşı da getirdi.

Coşkun, hava sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte koruyucu tulumları giyerek kapısına gelen ekibi karşısında görünce şaşırdı. Geçmişte çocuklarının tüm aşısını yaptırdığını aktaran Coşkun, aşıya karşı olmadığını ancak alerjisi bulunduğu için tedirginlik yaşadığını söyledi.

Aşı olmaktan biraz korktuğunu dile getiren Coşkun, "Ben maskemi takıyorum, sosyal mesafemi koruyorum. Kendimizi hep iyi koruduk. 'Herkes aşı olsun, biraz bekleyelim' dedik. İki tane aşı var, hangisini tercih etmemiz gerektiğini de bilmiyoruz. Aşının ciddi yan etkileri var mı?" diye konuştu.

"40 KİŞİ AŞIYA İKNA EDİLDİ"

Doktor Aslıhan Can Bilgen de Covid-19 salgınından kurtulmak için tek silahın aşı olduğunu, 20 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığını ve şu ana kadar ciddi yan etkisinin görülmediğini söyledi.

Uzun konuşmalar sonucunda ikna olan Coşkun için hastaneden aşı randevusu oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kendi yaş gruplarına sıra geldiği halde Covid-19 aşısını yaptırmayan 40 kişinin bu konuda ikna edildiğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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