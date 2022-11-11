Antalya'da balkondan düşen Rus turist öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otel odasında balkondan düşen Rus turist öldü - güncel haberler
ABONE OL

Antalya'da otel odasının balkonundan düşen Rus turist öldü

Antalya'nın Serik ilçesine tatil için gelen Rus turist, konakladığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da otel odasında balkondan düşen Rus turist öldü - güncel haberler
Antalya'da balkondan düşen Rus turist öldü
0:00 / 0:00
AA

Antalya'da, konakladığı otelin balkonundan düşen Rus turist yaşamını yitirdi.

Seril ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otele tatile gelen Rusya vatandaşı Aleksandr Shcherbakov (41) konaklığı otelin odasının balkonundan beton zemine düştü.

Otel görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Shcherbakov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Rus turistin cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eşinin akrabası tabancayla öldürdü
GÜNDEM Eşinin akrabası kurşun yağdırdı
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluştu - güncel haberler
GÜNDEM Binlerce fidan toprakla buluştu
SON DAKİKA HABERİ | Antalya'da Rus turist, tuvalet ücreti tartışmasında işletmeciyi öldürdü!
GÜNDEM Rus turist, tuvalet ücreti tartışmasında işletmeciyi ...
Vincin kopan halatı öldürdü
GÜNDEM Vincin kopan halatı öldürdü
Evinde yaralı bulunan Kaymakam hayatını kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM Evinde yaralı bulunan Kaymakam hayatını kaybetti
İstanbul'da okulda hastanelik eden akran şiddeti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Okulda hastanelik eden akran şiddeti!
Gaziantep'te site yöneticisine EYP'li saldırıda iki tutuklama! - güncel haberler
GÜNDEM Site yöneticisine EYP'li saldırıda iki tutuklama!
Sarıyer'deki zehirli mantar faciasında bir ölüm daha! - En Son Haberler
GÜNDEM Sarıyer'deki zehirli mantar faciasında bir ölüm daha!
İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde soruşturma başlatıldı
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde ...
Suyun korunması için 4 yılda 95 yer altı barajı yapıldı - güncel haberler
GÜNDEM Suyun korunması için 4 yılda 95 yer altı barajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.