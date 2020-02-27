DHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 255 Sokak üzerindeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yapıldığı sırada, A.C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş kimlik verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine elindeki bıçağı bekçilere doğru çeken A.C., koşarak kaçmaya başladı.

A.C’yi kovalayan bekçiler durması için havaya 2 el ateş etti. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden A.C., adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.'yi ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar ise inceleme yapılmak üzere toplandı.

A.C.'yi vuran bekçi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.