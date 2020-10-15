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Antalya'da bir apartman dairesinin 4'üncü katındaki dairede patlama oldu

Antalya'nın Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katından, saat 16.15 sıralarında patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı

Antalya'da bir apartman dairesinin 4'üncü katındaki dairede patlama oldu
DHA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Evden yaralı çıkartılan bir kişi ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, patlama sırasında evde bulunan ve yara almayan kadının ifadesini alıyor.

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