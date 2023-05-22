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Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu

Antalya'da, yarı çıplak halde yerde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cansız beden, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
AA

Antalya'da bir kişinin sokakta cansız bendeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak'ta bir kişinin yarı çıplak halde yerde hareketsiz yattığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cesedin etrafı iş yerlerine ait dubalarla çevrildi.

İncelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sokakta yaşadığı değerlendirilen kişinin eşyaları poşete konularak polis merkezine götürüldü.

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