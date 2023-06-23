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Antalya'da bir kişi yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki halk plajında yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans eden kişi, daha sonra şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri denize attı. Olay anı, plajın güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bir kişi yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
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AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzünü havluyla kapatan kişinin, halk plajındaki şemsiyeleri denize attığı anlar kameraya yansıdı.

ÖNCE DANS ETTİ SONRA ŞEMSİYELERİ DENİZE ATTI

AA'nın haberine göre; Muratpaşa Belediyesinin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı'na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı.

Olay anı, plajın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI UYSAL SALDIRIYI KINADI

Öte yandan, İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi.

Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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