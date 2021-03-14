“Kış aylarında dip akıntısı nedeniyle hayalet ağların yanı sıra, farklı atıklar dalış noktalarına yerleşebiliyor. Buraları temizleyerek dalışa hazır hale getiriyoruz. Su üstündeki tarihe sahip çıktığımız gibi su altındaki tarihe de sahip çıkmamız önemli" dedi. Su sıcaklığının birkaç hafta içinde 19 ile 21 dereceye yükseleceğini umduğunu aktaran Alemdar, 2021 turizm sezonundan beklentinin yüksek olduğunu söyledi. Alemdar, “Tecrübesi olmayan turistler profesyonel hocalar eşliğinde keşif dalışları yapabilecek. Lisanslı profesyoneller ise ellerindeki lisansa göre 18 ila 30 metreleri bulan belgeli dalışları gerçekleştirecek."